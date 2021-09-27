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مصر.. الترهوني يعود إلى ليبيا نهائيا

الرياضة

مصر.. الترهوني يعود إلى ليبيا نهائيا
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أعلن رئيس نادي سموحة المصري لكرة القدم محمد فرج عامر بيع عقد لاعب الفريق الدولي الليبي محمد الترهوني إلى نادي أهلي طرابلس، والانتهاء من كافة الإجراءات المالية الخاصة بالصفقة.

وكتب محمد فرج عامر، رئيس سموحة عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي  "فيسبوك" في بيان عاجل "يعلن نادي سموحة أنه قد قام ببيع اللاعب  الدولي محمد التراهوني  الليبي الجنسية  إلي نادي أهلي طرابلس".

وأوضح عامر أنه تم الانتهاء من كافة الإجراءات المالية الخاصة بالصفقة، وبالتالي تم إرسال الاستغناء الخاص عن اللاعب وأيضا بطاقته الدولية إلى نادي أهلي طرابلس، لأنها من حقه طبقا للوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

مصر.. الترهوني يعود إلى ليبيا نهائيا

وكان سموحة قد أعار الترهوني، البالغ من العمر 30 عاما، إلى نادي أهلي طرابلس لمدة أربعة أشهر قبل إعلان البيع النهائي.

مصر.. الترهوني يعود إلى ليبيا نهائيا

المصدر: وكالات 

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