بالفيديو.. مبابي ينفعل بسبب نيمار

لطالما كانت العلاقة الفنية بين البرازيلي نيمار وزميله الفرنسي كيليان مبابي بعيدة كل البعد عن كونها شاعرية على أرض الملعب ضمن صفوف فريقهما باريس سان جيرمان.

وذكرت إذاعة "مونت كارلو" الفرنسية، أن مبابي أظهر غضبا شديدا بعد استبداله في الدقيقة 88 من زمن المباراة التي انتهت بفوز فريق العاصمة الفرنسية 2-0، ودخل بدلا منه الأرجنتيني ماورو إيكاردي، ودخل في حديث مع لاعب الوسط السنغالي إدريسا جاي على مقاعد البدلاء.

وسجل هدفي البي سي جي إدريسا جاي وجوليان دراكسلر، في إطار مباريات الدوري الفرنسي، وذلك قبل مواجهة مانشستر سيتي في دوري أبطال أوروبا.

ورغم وجود 16 تسديدة بما في ذلك 6 في الدقائق العشر الأولى، و5 على المرمى طوال المباراة، انتظر باريس سان جيرمان اللحظات الأخيرة من المباراة ودخول جوليان دراكسلر ليسجل الهدف الثاني.

⚡ Sur le banc, Mbappé s'est ouvertement plaint de Neymar !https://t.co/nCNBXv2lb7 — RMC Sport (@RMCsport) September 25, 2021

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وألقى مبابي باللوم على زميله نيمار، إذ لم ينجح كلاهما في هز شباك المنافس، ورصدت كاميرات قناة Canal+ الفرنسية حديث مبابي من مقاعد البدلاء.

وأعرب مبابي لزميله إدريسا جاري الذي كان بجانبه عن غضبه: "إنه لا يمرر الكرة لي"، ووفقا "RMC sport" الفرنسية فإن مبابي كان يقصد زميله في الهجوم نيمار.

ومن المقرر أن يواجه باريس سان جيرمان نظيره مانشستر سيتي، الثلاثاء المقبل على ملعب "حديقة الأمراء" ضمن منافسات الجولة الثانية لدور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

المصدر: rmcsport