"ذئاب" روما تعمق جراح أودينيزي (فيديو)

حقق فريق روما فوزا ثمينا على ضيفه أودينيزي بهدف دون مقابل في المباراة التي جمعتهما يوم الخميس، ضمن منافسات الجولة الخامسة من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

ويدين روما بالفضل في الفوز لنجمه الإنجليزي تامي أبراهام الذي سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة الـ36 من عمر اللقاء.

وأنهى فريق روما المباراة بعشرة لاعبين بعد طرد نجمه لورينزو بيليغريني عقب نيله الإنذار الثاني في الدقيقة الأخيرة من الوقت الأصلي.

وبهذا الفوز، رفع روما رصيد إلى 12 نقطة وصعد إلى المركز الرابع متأخرا بـ3 نقاط عن المتصدر نابولي (15 نقطة) ونقطة واحدة عن كل من الجارين ميلان وإنتر (13 نقطة لكل منهما).

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في المقابل، مني أودينيزي بالهزيمة الثانية على التوالي ليتجمد رصيده عند 7 نقاط في المركز العاشر على جدول ترتيب فرق "الكالتشيو".

المصدر: RT