برشلونة يواصل نزيف النقاط في "الليغا"

واصل برشلونة نزيف النقاط بتعادله من دون أهداف مع مضيفه قادش في المباراة التي جمعتهما يوم الخميس، ضمن منافسات الجولة السادسة من عمر الدوري الإسباني لكرة القدم "الليغا".

ولم يتمكن أي من لاعبي الفريقين من هز الشباك طوال دقائق المباراة رغم الفرص العديدة التي شهدتها المواجهة لتنتهي كما بدأت من دون أهداف.

ولعب برشلونة بعشرة لاعبين منذ الدقيقة الـ65 لتعرض لاعبه الهولندي فرينكي دي يونغ للطرد عقب نيله الإنذار الثاني.

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وبهذه النتيجة، فقد برشلونة نقطتين ثمينتين أمام فريق متواضع نسبيا، مكتفيا بالتعادل الثاني على التوالي والثالث هذا الموسم، مقابل انتصارين، ليرفع رصيده في المركز السابع إلى 9 نقاط من أصل 18 ممكنة، متأخرا بـ7 نقاط عن الغريم ريال مدريد المتصدر (16 نقطة).

ورفع قادش رصيده إلى 6 نقاط في المركز الـ14 على جدول ترتيب فرق "الكالتشيو".

المصدر: RT