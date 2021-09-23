فلامنغو على أبواب نهائي كأس ليبرتادوريس

قطع فلامنغو البرازيلي شوطا كبيرا نحو بلوغ نهائي كأس ليبرتادوريس، الموازية في أميركا الجنوبية لدوري أبطال أوروبا، بعد فوزه على برشلونة الإكوادوري 2-0 الأربعاء في ذهاب نصف النهائي.

على ملعب "ماراكانا" الشهير في ريو دي جانيرو، حسم فلامنغو، بطل نسخة 2019، مباراة من طرف واحد في شوطها الأول، بعد تسجيل المهاجم المخضرم برونو هنريكي هدفين (21 و38).

وفيما يتبارز أتلتيكو مينيرو وحامل اللقب بالميراس في نصف النهائي الثاني (0-0 ذهابا)، ارتفعت حظوظ تأهل فريقين برازيليين إلى النهائي للعام الثاني تواليا بعد فوز بالميراس على حساب سانتوس في نسخة 2020.

وتقام مباراة الإياب الأربعاء في غوياكايل.

In the second semi-final of #Libertadores, Flamengo beat Barcelona SC 2-0. Just look at this delightful cross from Gabriel Barbosa and then listen to the roar of the crowd. ¡Estupendo! pic.twitter.com/AjZwPk9q8G — TCD (@theculturedivis) September 23, 2021

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وللمرة الأولى منذ إنشاء هذه المسابقة القارية الأهم لأندية أميركا الجنوبية في عام 1960، تأهلت ثلاثة أندية من دولة واحدة إلى المربع الذهبي. في عام 1966 خاضت أندية ريفر بلايت وبوكا جونيورز وإنديبندينتي الأرجنتينية المرحلة النهائية، ولكن حينها كانت المباريات تقام وفق نظام المجموعات وليس بخروج المغلوب.

وتقام المباراة النهائية في 27 نوفمبر المقبل في عاصمة الأوروغواي مونتيفيديو على ملعب سنتينياريو.

المصدر: "أ ف ب"