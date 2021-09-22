الكشف عن شعار نهائي دوري أبطال أوروبا في بطرسبورغ (صور)

كشف الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "اليويفا" اليوم الأربعاء عن شعار المباراة النهائية لبطولة دوري أبطال أوروبا 2022، المقررة على أرضية ملعب "غاز بروم أرينا" في مدينة بطرسبورغ الروسية.

ودائما ما يعكس الشعار التصميم التراثي والثقافي للمدينة والبلد الذي تقام فيه المباراة النهائية، وهو ما قام به الفنان الروسي مكسيم جيستكوف الذي يعمل في متحف الإرمتاج الشهير في مدينة بطرسبورغ، حيث صمم الشعار واستوحاه من مدرستين كبيرتين للفنانين الروسيين الشهيرين فاسيلي كاندينسكي وكازيمير ماليفيتش، وفقا لقواعد التفوقية (السوبرماتية)، أي اللعب بأشكال هندسية.

ويظهر في الشعار بالإضافة إلى كأس البطولة أهم وأشهر معالم العاصمة الشمالية لروسيا وهي: جسر القصر المتحرك، وتمثال الفارس البرونزي لبطرس الأكبر مؤسس المدينة في عام 1703، وكاتدرائية القديس إسحق، ومبنى (لاختا سنتر) أطول ناطحة سحاب في أوروبا (462 مترا)، بالإضافة إلى الليالي البيضاء التي تشتهر بها المدينة الساحرة.

Официальный постер финала ЛЧ в Санкт-Петербурге ✨



Как и с лого хоккейного ЧМ, не обошлось без русского авангарда – Малевича и Кандинского 🎨https://t.co/GdxJ11jOilpic.twitter.com/yXVdLwaRHd — Матч ТВ (@MatchTV) September 22, 2021

وتواجد في مراسم الكشف عن الشعار تيتسيانو غايير، مدير نهائيات بطولات الأندية في "اليويفا"، وأليكسي سوروكين المدير التنفيذي للجنة المحلية المنظمة لنهائي"التشامبيونزليغ" 2022، وبوريس بيوتروفسكي نائب عمدة مدينة بطرسبورغ.

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ومن المقرر أن تقام المباراة النهائية لدوري أبطال أوروبا 2022 في الـ28 من مايو المقبل.

وسبق لملعب "غاز بروم أرينا" أن استضاف العديد من المباريات خلال مونديال روسيا 2018، كما استضاف أيضا مباريات من بطولة أمم أوروبا "يورو 2020".

المصدر: matchtv.ru + rsport.ria.ru