بالفيديو.. تصرف غريب من كومان في المؤتمر الصحفي قبل مباراته الغد الخميس

فاجأ الهولندي رونالد كومان، مدرب برشلونة، الصحفيين الحاضرين لمؤتمره الصحفي السابق لمباراة فريقه أمام قادش ضمن الجولة السادسة من بطولة الدوري الإسباني لكرة القدم، بتصرف غريب.

واكتفى كومان بظهوره أمام وسائل الإعلام بشكل طبيعي ليلقي بيانا رسميا، ولكن لم يرغب في الإجابة عن أسئلة الصحفيين، كما هو معتاد، وليغادر قاعة المؤتمر الصحفي في أقل من 4 دقائق فقط.

وجاء في نص البيان كالتالي:"صباح الخير للجميع، النادي معي في حالة إعادة بناء، الوضع المالي للنادي مرتبط بالرياضة، وهذا يعني أنه يتعين علينا إعادة بناء الفريق دون أن نكون قادرين على القيام بتعاقدات كبيرة".

🗣 @RonaldKoeman: “We are counting on your support in these difficult times”. pic.twitter.com/80HPPM4cKs — FC Barcelona (@FCBarcelona) September 22, 2021

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وأكمل: "كرة القدم تحتاج إلى وقت، ويمكن للاعبين الشباب أن يصبحوا نجوم العالم في غضون عامين، الشيء الجيد هو أن الشباب سيتمكنون من الحصول على فرص، مثل تشافي وأندريس إنييستا، لكنهم يحتاجون إلى الوقت والصبر".

وتابع: "يجب أن نتحلى بالصبر حتى نستطيع التواجد بين أفضل الفرق في العالم، في دوري أبطال أوروبا لا يمكنكم توقع حدوث الكثير من المعجزات، الهزيمة أمام بايرن ميونيخ يجب أن تؤخذ في الاعتبار، يجب أن يتم دعم الفريق بالقول وبالفعل".

وختم: "الصحافة تعلم هذا الشيء، فهي ليست المرة الأولى التي تحدث فيها تلك الأشياء خلال تاريخ نادي برشلونة، نحن نعتمد على دعمكم في الأوقات الصعبة، نحن كفريق ولاعبين سعداء جدا بالدعم الذي تلقيناه من الجماهير في مباراة غرناطة".

ويحل البرسا ضيفا على قادش غدا الخميس، وتعادل في المباراة الأخيرة في الدوري مع نادي غرناطة، وهو التعادل الثاني له من 4 مباريات خاضها في الليغا، فاز في اثنتين منها، ليمتلك بذلك 8 نقاط في المركز الثامن.

المصدر: "وكالات"