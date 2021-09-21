طلائع الجيش يتوج بكأس السوبر المصري للمرة الأولى في تاريخه على حساب الأهلي (فيديو)

توج فريق طلائع الجيش بكأس السوبر المصري لكرة القدم بعد فوزه على الأهلي بركلات الترجيح بنتيجة 3-2 عقب نهاية الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل من دون أهداف.

ويعود الفضل بتتويج طلائع الجيش لحارسه محمد بسام الذي تصدى لثلاث ركلات ترجيحية، ليمنح فريقه لقب البطولة بعد تعادل الفريقين في الوقتين الأصلي والإضافي سلبيا.

ضياع ركلة الجزاء من المغربي بدر بانون

محمد بسام يتالق #الاهلي_طلائع_الجيش#السوبر_المصري



pic.twitter.com/N9Hp1lZgC4 — أخبار الكرة المصرية (@masrkora) September 21, 2021

وسجل طلائع الجيش اسمه بأحرف من ذهب في تاريخ كأس السوبر المصري بتتويجه بأول ألقابه بفوزه بلقب النسخة الـ18 من المسابقة المؤجلة من العام الماضي.

مجاهد والخطيب يتوجون نادي طلائع الجيش بلقبه الاول#الاهلي_طلائع_الجيش#السوبر_المصري



pic.twitter.com/ymfVXuISVr — أخبار الكرة المصرية (@masrkora) September 21, 2021

في المقابل، فشل الأهلي في تعزيز رقمه القياسي (11 لقبا) بعدد أهداف الفوز في المسابقة إلى 12 لقبا.

المصدر: RT