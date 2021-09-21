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طلائع الجيش يتوج بكأس السوبر المصري للمرة الأولى في تاريخه على حساب الأهلي (فيديو)

الرياضة

طلائع الجيش يتوج بكأس السوبر المصري للمرة الأولى في تاريخه على حساب الأهلي (فيديو)
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توج فريق طلائع الجيش بكأس السوبر المصري لكرة القدم بعد فوزه على الأهلي بركلات الترجيح بنتيجة 3-2 عقب نهاية الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل من دون أهداف.

ويعود الفضل بتتويج طلائع الجيش لحارسه محمد بسام الذي تصدى لثلاث ركلات ترجيحية، ليمنح فريقه لقب البطولة بعد تعادل الفريقين في الوقتين الأصلي والإضافي سلبيا.

وسجل طلائع الجيش اسمه بأحرف من ذهب في تاريخ كأس السوبر المصري بتتويجه بأول ألقابه بفوزه بلقب النسخة الـ18 من المسابقة المؤجلة من العام الماضي.

في المقابل، فشل الأهلي في تعزيز رقمه القياسي (11 لقبا) بعدد أهداف الفوز في المسابقة إلى 12 لقبا.

المصدر: RT

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