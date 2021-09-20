بالفيديو.. هدف قاتل ينقذ برشلونة من الهزيمة في عقر داره أمام غرناطة

نجا فريق برشلونة من الهزيمة أمام ضيفه غرناطة في المباراة التي جمعتهما على ملعب "كامب نو" اليوم الاثنين، ضمن منافسات الجولة الخامسة من الدوري الإسباني لكرة القدم "الليغا".

وصعق غرناطة مضيفه الكتالوني بهدف مبكر بعد دقيقتين على انطلاق المباراة برأسية البرتغالي دومينغوس دوارتي.

برشلونة 0 × 1 غرناطه - هدف غرناطه الأول pic.twitter.com/OAPmbtSqB4 — أهداف المباريات (@FBGools) September 20, 2021

وحافظ الضيوف على تقدمهم حتى الدقيقة الأخيرة من عمر الوقت الأصلي عندما اقتنص الأوروغوياني رونالد أراوخو صخرة دفاع برشلونة هدف التعادل الثمين لفريقه بكرة رأسية متقنة.

وبهذا التعادل، تقاسم الفريقان نقاط المباراة، حيث رفع برشلونة رصيده إلى 8 نقاط في المركز السابع ولديه مباراة مؤجلة.

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بالمقابل، رفع غرناطة رصيده إلى 3 نقاط في المركز الـ17 على جدول ترتيب الدوري الإسباني لكرة القدم.

المصدر: RT