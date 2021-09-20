تسيسكا يهزم سبارتاك في "ديربي" موسكو (فيديو)

حسم فريق تسيسكا "ديربي" موسكو ضد سبارتاك بنتيجة هدف دون مقابل، في اللقاء الذي جمعهما اليوم الاثنين ضمن منافسات الجولة الـ8 من الدوري الروسي الممتاز لكرة القدم.

ويدين تسيسكا بالفضل في انتصاره لنجمه أنطون زابولوتني الذي أحرز هدف المباراة الوحيد في الدقيقة الـ81 من عمر اللقاء.

Вот он – главный момент дерби. Заболотный по-царски зарешал 💪 pic.twitter.com/zln4luAZVv — Матч ТВ (@MatchTV) September 20, 2021

وأنهى تسيسكا المباراة بعشرة لاعبين بعد تعرض زابولوتني للطرد لنيله الإنذار الثاني في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع للمباراة.

وبهذا الفوز، رفع تسيسكا رصيده إلى 13 نقطة في المركز السابع، فيما توقف رصيد سبارتاك عند 10 نقاط في المركز التاسع على جدول ترتيب الدوري الروسي الممتاز لكرة القدم.

وفي مباراة ثانية اليوم، تغلب زينيت بطرسبورغ على مضيفه روبين قازان بنتيجة 3-1.

المصدر: rsport.ria.ru