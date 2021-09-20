رسالة بيليه إلى عشاقه وتفاصيل وضعه الصحي (صورة)

طمأن أسطورة كرة القدم البرازيلي بيليه عشاقه بأنه "أفضل كل يوم"، وذلك بعدما ألمت به وعكة صحية جديدة الجمعة ما أعاده لفترة وجيزة إلى العناية المركزة بسبب معاناته من صعوبات في التنفس.

وكتب بيليه، البالغ 80 عاما، يوم الأحد، على "إنستغرام" إلى جانب صورة له جالسا على كرسي المستشفى بمراقبة شخصين من الطاقم الطبي: "كما ترون، ألكُمُ الهواء احتفالا بكل يوم أفضل".

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وأعلن مستشفى أينشتاين في ساو باولو، حيث خضع بيليه لجراحة مطلع الشهر الجاري، في بيان الجمعة أنه تم "نقله كإجراء وقائي إلى وحدة العناية المركزة، وبعد استقرار حالته، تم وضعه في العناية شبه المركزة".

وأضاف: "هو في حالة مستقرة راهنا من ناحية القلب والأوعية الدموية والتنفس".

وكان بيليه خضع في 4 سبتمبر الجاري في المستشفى عينه، لجراحة لإزالة ورم في القولون، تم اكتشافه خلال فحوص روتينية.

وبقي في العناية المركزة حتى 14 سبتمبر قبل نقله إلى غرفة عادية.

وتدهورت صحة بيليه، في السنوات الأخيرة، وأدخل مرات عدة إلى المستشفى، إحداها في أبريل 2019 في باريس، بسبب التهاب حاد في المسالك البولية. ولدى عودته إلى البرازيل، تمت إزالة حصوات من الكلى.

وعانى بيليه في نوفمبر 2014 من التهاب حاد في المسالك البولية، اضطره لدخول غرفة العناية المركزة وخضع لغسيل الكلى، وسط قلق كبير حول العالم من احتمال وفاة اللاعب الذي يعد من الأبرز على مر التاريخ.

ولدى بيليه كلية واحدة فقط منذ كان لاعبا. فقد تسبب كسر إحدى الضلوع أثناء إحدى المباريات بضرر في كليته اليمنى، التي تمت إزالتها في النهاية.

وسجل بيليه، اللاعب الوحيد في التاريخ الذي فاز بكأس العالم ثلاث مرات (1958 و1962 و1970)، 77 هدفا في 92 مباراة بقميص "سيليساو" قبل اعتزاله في 1977.

واختير بيليه في 1999 من قبل اللجنة الأولمبية الدولية، كأحد أفضل رياضيي القرن العشرين، وبعدها بعام كأفضل لاعب في القرن نفسه من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

المصدر: "أ ف ب"