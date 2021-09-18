الديناصور البافاري يلتهم بوخوم (فيديو)

أمطر فريق بايرن ميونيخ شباك ضيفه بوخوم بسبعة أهدف في المباراة التي جمعتهما اليوم السبت، في إطار منافسات الجولة الخامسة من الدوري الألماني لكرة القدم.

وافتتح ليروي سانيه مهرجان الأهداف مبكرا في الدقيقة الـ17 من انطلاق صافرة البداية، وضاعف زميله جوشوا كيميتش النتيجة في الدقيقة 27، وعزز المهاجم سيرج جنابري تقدم أصحاب الأرض عند الدقيقة 32، بينما جاء الهدف الرابع بـ"نيران صديقة" سجله المدافع اليوناني فاسيليوس لابوستولوبولوس خطأ في مرمى بوخوم قبل دقيقتين من نهاية الشوط الأول.

وأضاف المهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي الهدف الخامس بحلول الدقيقة 61، قبل أن يعود جوشوا كيميتش في الدقيقة 65 ويوقع على الهدف الشخصي الثاني له والسادس للعملاق البافاري.

واختتم المهاجم الكاميروني إيريك ماكسيم تشوبو موتينغ مهرجان الأهداف بتسجيله السابع أصحاب الأرض في الدقيقة 79 من زمن اللقاء الذي أقيم على ملعب "أليانز أرينا".

وحقق بايرن ميونيخ انتصاره الرابع على التوالي بعد تعادله في الجولة الافتتاحية "للبوندسليغا"، واعتلى الصدارة برصيد 13 نقطة، متجاوزا بفارق نقطتين فريق فولفسبورغ الذي يستضيف نادي آينتراخت فرانكفورت يوم غد الأحد، ضمن منافسات هذه الجولة أيضا.

في المقابل، مني بوخوم بالهزيمة الرابعة مقابل انتصار واحد، ويشغل المركز الرابع عشر الآن على سلم ترتيب الدوري برصيد ثلاث نقاط.

المصدر: RT