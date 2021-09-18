برشلونة مهتم بالحصول على خدمات نجم مانشستر سيتي

أفادت صحيفة "سبورت" الكتالونية، السبت، بأن برشلونة يسعى للحصول على خدمات الجناح الدولي الإنجليزي، رحيم ستيرلينغ، من مانشستر سيتي خلال فترة الانتقالات الشتوية أوائل 2022.

وأشارت الصحيفة الى أن برشلونة أراد ضم ستيرلينغ هذا الصيف، وحتى أن مدير عمليات الكرة في النادي الإسباني، ماتيو أليماني، سافر إلى مانشستر وحاول حسم الصفقة التي تضمنت الإعارة أو حتى التخلي عن المهاجم الإسباني، أنطوان غريزمان، الذي عاد الى فريقه السابق أتلتيكو مدريد، أو مواطنه عثمان ديمبيلي، أو سيرجيو روبرتو لبطل الدوري الممتاز.

Barcelona 'are eyeing up a winter loan swoop for Raheem Sterling' and the City star is 'interested in moving' https://t.co/98XBV241jf — MailOnline Sport (@MailSport) September 18, 2021

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وزعمت "سبورت" أن الطرفين لم يتوصلا الى اتفاق، إلا أن ذلك لن يثني برشلونة عن المحاولة مجددا في فترة الانتقالات الشتوية رغم الأزمة المالية الخانقة التي يمر بها والتي أدت هذا الصيف إلى رحيل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي إلى باريس سان جيرمان الفرنسي.

ورأت الصحيفة الكتالونية بأن مهمة الحصول على ستيرلينغ لن تكون سهلة، لكن برشلونة يمني النفس بمساعدة من مدرب سيتي الحالي ومدربه ولاعبه السابق بيب غوارديولا من أجل جعل هذه الصفقة ممكنة والسماح للدولي الإنجليزي بترك "استاد الاتحاد" الذي وصل اليه قبل سبعة أعوام.

وما يعزز إمكانية التوصل إلى اتفاق بحسب "سبورت"، أن ستيرلينغ وجد نفسه مهمشا في مستهل الموسم الجديد من الدوري الممتاز في ظل انضمام جاك غريليش من أستون فيلا، ووجود النجم البلجيكي كيفن دي بروين، والجزائري رياض محرز، والإسباني فيران توريس، والبرازيلي غابريال جيزوس وفيل فودن.

ولم يخض ستيرلينغ أي مباراة كاملة في المراحل الأربع الأولى من الدوري الممتاز، ولعب أساسيا مرة واحدة في المباراة الافتتاحية التي خسرها فريقه ضد توتنهام 0-1 وخرج في الدقيقة 70، فيما شارك بديلا في المباريات الثلاث الأخرى التي فاز بها رجال غوارديولا.

كما لعب بديلا في مباراة دوري الأبطال في منتصف الأسبوع والتي فاز بها سيتي على ضيفه لايبزيغ الألماني 6-3، ودخل في الدقيقة 71.

المصدر: "أ ف ب"