لاعب بايرن ميونيخ يخضع لجراحة في قلبه

خضع الفرنسي، كينغسلي كومان، جناح بايرن ميونيخ، لجراحة في قلبه لتصحيح عدم انتظام ضربات القلب، وفق ما أعلن بطل ألمانيا، يوم الجمعة.

وقال المدرب يوليان ناغلسمان أنه من المتوقع أن يعود اللاعب الى التمارين في غضون أسبوعين، وأوضح: "كان يعاني من عدم انتظام بسيط في ضربات القلب وفي القلب. لقد أجرينا تخطيطا كهربائيا للقلب للمدى الطويل، وخضع لهذه العملية".

وتابع: "هو بحال جيدة للغاية، ولديه ألم بسيط في الجرح. بمجرد التئام الجرح، سيكون قادرا على البدء في إعادة التأهيل، ولن يتطلب أكثر من عشرة أيام أو أسبوعين قبل أن يعود إلى التدريبات الكاملة".

Wishing you a speedy recovery, Kingsley! 🙏🇫🇷https://t.co/v59YDTQQuq — SPORTbible (@sportbible) September 17, 2021

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سيغيب كومان عن مبارتي العملاق البافاري في الدوري المحلي ضد بوخوم وغرويتر فورث، كما من المتوقع غيابه عن المواجهة ضد دينامو كييف الأوكراني في دوري أبطال أوروبا.

على الرغم من المخاوف بشأن صحة قلب اللاعبين، بعد إصابة لاعب خط الوسط الدنماركي كريستيان إريكسن بسكتة قلبية نجا منها في كأس أوروبا هذا الصيف، كان ناغلسمان حريصا على عدم المبالغة في حالة كومان.

وقال: "قد يبدو الوضع دراماتيكيا أكثر مما هو عليه، ليست حالة خطرة، العديد من الناس يعانون منها"، في إشارة إلى مشاكل كومان الأخيرة في التنفس.

مضيفا: "ولكن هناك فارق بين ما إذا كان أكبر جهود تقوم به هو الذهاب إلى الثلاجة لجلب جعة، أو ما إذا كنت رياضيا تنافس على أعلى مستوى".

المصدر: "أ ف ب"