باريس سان جيرمان يكشف تفاصيل جديدة في صفقة ميسي

كشف البرازيلي ليوناردو، المدير الرياضي لباريس سان جيرمان الفرنسي لكرة القدم، بعض الكواليس حول التعاقد مع الأرجنتيني ليونيل ميسي من صفوف برشلونة، خلال سوق الانتقالات الصيفية.

وقال ليوناردو، خلال حوار مع قناة "كانال بلس" الفرنسية: "لا يمكنني إخفاء أننا كانت لدينا اتصالات من قبل مع ميسي، لكنها كانت بعد شهر يناير، حيث كان يتبقى في عقده 6 أشهر، ولم نتصل بميسي قبل يناير 2021".

وأضاف: "أعتقد أن فكرته كانت البقاء في برشلونة، وبصراحة كان واضحا أن رغبته هي البقاء وربما إنهاء مسيرته في برشلونة".

وتابع: "حين انتهت قصة ميسي مع برشلونة، وأظهر رغبته في المجيء إلينا، حفزنا كثيرا لضمه. تخيل أن لاعبا مثل ميسي بقميص باريس سان جيرمان".

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واختتم البرازيلي حديثه، قائلا: "سأتعرف عليه، فهو شخص جيد وجاد وواضح جدا".

واضطر ليونيل ميسي (34 عاما) للانضمام إلى صفوف باريس سان جيرمان في صفقة انتقال حر خلال الميركاتو الصيفي الماضي، بعد أن أخفق برشلونة في تمديد عقده، رغم التوصل لاتفاق للتجديد لمدة 5 سنوات، بسبب مشاكل اقتصادية وقيود سقف الرواتب التي فرضتها رابطة الليغا الإسبانية.

يذكر أن ميسي خاض أول مباراة له في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، بقميص بدأ فريق باريس سان جيرمان، الذي خرج بتعادل مخيب من ملعب مضيفه كلوب بروج البلجيكي (1-1) في اللقاء الذي جمعهما مساء أمس الأربعاء، في مستهل مشوارهما ضمن في الموسم الجديد للبطولة الأوروبية المرموقة.

المصدر: وكالات