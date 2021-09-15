فريق كرة القدم النسائي الأفغاني يصل إلى باكستان

وصلت لاعبات كرة القدم الأفغانيات إلى باكستان، بعد شهر من تولي حركة طالبان السلطة في كابل، وفق ما أعلن وزير الإعلام الباكستاني، فؤاد شودري، اليوم الأربعاء.

وكتب الوزير الباكستاني على حسابه في موقع "تويتر": "نرحب بفريق كرة القدم النسائي الأفغاني الذي وصل إلى معبر تورخام من أفغانستان".

We welcome Afghanistan Women football team they arrived at Torkham Border from Afghanistan,The players were in possession of valid Afg Passport, pak visa, They were received by Nouman Nadeem of PFF — Ch Fawad Hussain (@fawadchaudhry) September 14, 2021

وأضاف: "كان بحوزة اللاعبات جوازات سفر أفغانية سارية المفعول، وتأشيرة لدخول باكستان".

وأكمل: "كان في استقبال اللاعبات، ممثل اتحاد كرة القدم الباكستاني".

ومنذ عودتها إلى السلطة في أفغانستان في 15 أغسطس الماضي، قالت حركة طالبان إنه يمكن للنساء ممارسة الرياضة ولكن في ظل شروط صارمة، بما في ذلك عدم ممارستها في العلن.

ومع ذلك، لم يتم الإعلان عن أي قرار رسمي حتى الآن.

وكانت طالبان، منعت النساء من ممارسة الرياضة أو حضور المباريات، عندما وصلت إلى السلطة لأول مرة بين عامي 1996 و2001.

المصدر: وكالات