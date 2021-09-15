بينها موقعة ليفربول وميلان.. مواعيد مباريات اليوم في دوري أبطال أوروبا

تستكمل اليوم الأربعاء، منافسات الجولة الأولى من مجموعات بطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم والتي انطلقت أمس الثلاثاء، بإقامة 8 مباريات.

وستكون مواجهة ليفربول وضيفه ميلان في إطار منافسات المجموعة الثانية التي تضم أيضا أتلتيكو مدريد وبورتو، من أبرز مباريات أمسية اليوم.

وفيما يلي مواعيد المباريات حسب توقيت مكة:

المجموعة الأولى

كلوب بروج البلجيكي # باريس سان جيرمان الفرنسي – الساعة 22:00

لايبزيغ الألماني # مانشستر سيتي الإنجليزي – الساعة 22:00

المجموعة الثانية

ليفربول الإنجليزي # ميلان الإيطالي – الساعة 22:00

أتلتيكو مدريد الإسباني # يورتو البرتغالي – الساعة 22:00

المجموعة الثالثة

بشكتاش التركي # بوروسيا دورتموند الألماني – الساعة 19:45

سبورتينغ لشبونة البرتغالي # أياكس الهولندي – الساعة 22:00

المجموعة الرابعة

شيريف تيراسبول المولدوفي # شاختيور دونيتسك – الساعة 19:45

إنتر ميلان الإيطالي # ريال مدريد الإسباني – الساعة 22:00.

المصدر: RT