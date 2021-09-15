بينها موقعة ليفربول وميلان.. مواعيد مباريات اليوم في دوري أبطال أوروبا
تستكمل اليوم الأربعاء، منافسات الجولة الأولى من مجموعات بطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم والتي انطلقت أمس الثلاثاء، بإقامة 8 مباريات.
وستكون مواجهة ليفربول وضيفه ميلان في إطار منافسات المجموعة الثانية التي تضم أيضا أتلتيكو مدريد وبورتو، من أبرز مباريات أمسية اليوم.
وفيما يلي مواعيد المباريات حسب توقيت مكة:
المجموعة الأولى
كلوب بروج البلجيكي # باريس سان جيرمان الفرنسي – الساعة 22:00
لايبزيغ الألماني # مانشستر سيتي الإنجليزي – الساعة 22:00
المجموعة الثانية
ليفربول الإنجليزي # ميلان الإيطالي – الساعة 22:00
أتلتيكو مدريد الإسباني # يورتو البرتغالي – الساعة 22:00
المجموعة الثالثة
بشكتاش التركي # بوروسيا دورتموند الألماني – الساعة 19:45
سبورتينغ لشبونة البرتغالي # أياكس الهولندي – الساعة 22:00
المجموعة الرابعة
شيريف تيراسبول المولدوفي # شاختيور دونيتسك – الساعة 19:45
إنتر ميلان الإيطالي # ريال مدريد الإسباني – الساعة 22:00.
المصدر: RT
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