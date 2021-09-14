الأسطورة بيليه يغادر وحدة العناية المركزة

غادر أسطورة كرة القدم البرازيلية بيليه وحدة العناية المركزة في مستشفى ساو باولو حيث يعالج بعد إزالة ورم في القولون، حسب ما جاء في تقرير طبي نشر اليوم الثلاثاء.

وأوضح مستشفى ألبرت أينشتاين حيث أدخل "الملك" بيليه يوم 31 أغسطس الماضي: "يمر المريض إدسون أرانتيس دو ناسيمنتو بحالة سريرية جيدة وقد غادر وحدة العلاج المكثف. سيتابع تعافيه في غرفة".

وكانت كيلي ناسيمنتو نجلة بطل العالم ثلاث مرات (1958 و1962 و1970) أعلنت أمس الاثنين أن والدها "مستعد" لمغادرة وحدة العناية، وقالت عبر حسابها في "إنستغرام" مرفقة بصورة لوالدها مبتسماً "إنه يتعافى بشكل جيد من العملية. لا يعاني من الألم"، مضيفة مازحة "إنه في حالة مزاجية جيدة (فقط منزعج قليلا لأنه لا يستطيع سوى تناول الجيلي لكنه سيثابر!)".

وتابعت أنه "مستعد للخروج من العناية المركزة والعودة إلى المنزل قريبا".

وختمت قائلة "إنه قوي وعنيد وبدعم ورعاية فريق أينشتاين اللامع (في المستشفى) وكل الحب والطاقة والنور الذي يرسله العالم كله، سيتغلب على هذه المحنة!".

وكشف الأسطورة إدسون أرانتيس دو ناسيمينتو، المعروف باسم بيليه، عبر وسائل التواصل الاجتماعي، يوم الاثنين قبل الماضي، أنه خضع لجراحة يوم السبت الماضي، لإزالة ورم في القولون، بعد دخوله للمستشفى قبل ستة أيام.

وقال بيليه عبر حسابه الرسمي على موقع "إنستغرام": "أصدقائي، أشكركم جزيل الشكر على الرسائل اللطيفة. أشكر الله على شعوري بحالة جيدة جدا وللسماح للدكتور فابيو والدكتور ميغيل بالاعتناء بصحتي. السبت الماضي خضعت لعملية جراحية لإزالة الآفة المشبوهة في أيمن القولون. تم التعرف على الورم خلال الاختبارات التي خضعت لها الأسبوع الماضي".

ونفى بيليه الأنباء التي ترددت حول تعرضه لفقدان الوعي، لدى نقله إلى مستشفى ألبرت أينشتاين منذ 31 أغسطس الماضي، بمدينة ساو باولو.

يذكر أن إدسون أرانتيس دو ناسيمينتو، المعروف باسم بيليه، هو اللاعب الوحيد في التاريخ الذي فاز بكأس العالم ثلاث مرات (1958 و1962 و1970)، وأحرز خلال مسيرته الكروية 1281 هدفا في 1363 مباراة، منها 77 هدفا في 92 مباراة بقميص منتخب "السيلساو" البرازيلي، واختارته اللجنة الأولمبية الدولية في عام 1999 بصفته أحد أفضل رياضيي القرن العشرين، وبعدها بعام نال لقب أفضل لاعب في القرن نفسه من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

المصدر: وكالات