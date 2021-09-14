ابنة بيليه تكشف آخر تطورات حالته الصحية

أعلنت كيلي ناسيمنتو، نجلة أسطورة كرة القدم البرازيلية بيليه (80 عاما)، أن والدها مستعد لمغادرة وحدة العناية المركزة في مستشفى ساو باولو حيث يعالج بعد إزالة ورم في القولون.

وقالت كيلي على حسابها في "إنستغرام" مرفقة بصورة لوالدها مبتسما "إنه يتعافى بشكل جيد من العملية. لا يعاني من الألم"، مضيفة "إنه في حالة مزاجية جيدة".

وتابعت أنه "مستعد للخروج من العناية المركزة والعودة إلى المنزل قريبا".

وأوضحت كيلي أن بطل العالم ثلاث مرات (1958، و1962، و1970)، سينتقل إلى غرفة للعلاج المستمر "في غضون يوم أو يومين وبعد ذلك سيعود إلى المنزل".

وختمت قائلة: "إنه قوي وعنيد وبدعم ورعاية فريق أينشتاين اللامع (في المستشفى) وكل الحب والطاقة والنور الذي يرسله العالم كله، سيتغلب على هذه المحنة!".

وتم اكتشاف الورم خلال الفحوص الروتينية للقلب والأوعية الدموية والفحوص المخبرية التي أجراها بيليه، فخضع فورا لعملية جراحية لإزالته السبت الماضي.

وتدهورت صحة بيليه، واسمه الحقيقي إدسون أرانتيس دو ناسيمينتو، في السنوات الأخيرة، وأدخل مرات عدة إلى المستشفى، كان آخرها في أبريل 2019 في باريس، بسبب التهاب حاد في المسالك البولية.

ولدى عودته إلى البرازيل، تمت إزالة حصوات من الكلى.

وسجل بيليه، اللاعب الوحيد في التاريخ الذي فاز بكأس العالم ثلاث مرات (1958 و1962 و1970)، 77 هدفا في 92 مباراة بقميص "سيليساو" قبل اعتزاله في 1977، واختير في 1999 من قبل اللجنة الأولمبية الدولية، كأحد أفضل رياضيي القرن العشرين، وبعدها بعام كأفضل لاعب في القرن نفسه من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

ويعتبره الكثيرون أعظم لاعب كرة قدم في كل العصور.

المصدر: أ ف ب