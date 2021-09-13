بالصور.. حفل خطوبة رياض محرز على عارضة أزياء بريطانية

احتفل اللاعب الدولي الجزائري رياض محرز المحترف في صفوف نادي مانشستر سيتي، أمس لأحد، بحفل خطوبته من صديقته عارضة الأزياء البريطانية تايلور وارد.

وشهد الحفل حضور أصدقاء وأقارب النجم الجزائري.

وكان محرز انفصل عن زوجته السابقة، البريطانية ذات الأصول الهندية، ريتا جوهال، في 2020 بعد أن أنجبت له ابنتين، ليرتبط بعدها بتايلور وارد، وأعلنا خطوبتهما في يونيو الماضي.

وتايلور هي عارضة أزياء تبلغ من العمر 23 عاما، وارتبطت بمحرز بشكل غير رسمي منذ صيف العام الماضي، وهي ابنة أشلي وارد، المهاجم الإنجليزي الذي سبق له اللعب لعدة أندية إنجليزية على غرار برادفورد سيتي، وبلاكبيرن روفرز، وديربي كاونتي، وشيفيلد يونايتد، وليستر سيتي، ومانشستر سيتي.

والدة تايلور هي نجمة تلفزيون الواقع ومصممة الديكور، المليونيرة داون وارد، التي تبلغ ثروتها نحو 42 مليون جنيه إسترليني.

المصدر: وكالات