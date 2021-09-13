شاهد.. صلاح يلبي طلب طفل صغير بعد هدفه التاريخي في ليدز

أهدى النجم المصري محمد صلاح، قميصه الذي أحرز به هدفه رقم 100 في الدوري الإنجليزي، لطفل من مشجعي ليفربول، وذلك عقب نهاية مباراة "الريدز" ومضيفه ليدز أمس الأحد في المرحلة الرابعة.

وتواجد الطفل الصغير في ملعب "إيلاند رود"، ورفع لافتة طوال المواجهة كتب عليها: "صلاح هل من الممكن أن تعطيني قميصك"، مع ارتداء الصغير قميص "الريدز"، الذي يدل على تشجيعه وحبه النجم المصري.

Mo Salah gives the shirt he scored his 100th Premier League goal in to a young Liverpool fan at the final whistle 👏 🔴 pic.twitter.com/nzNl4Y2w3V — Football Daily (@footballdaily) September 12, 2021

وبعد نهاية المباراة، خلع صلاح قميصه، وتوجه إلى المدرجات، ليبلي طلب الطفل، الذي كانت علامات السعادة بادية على محياه.

Salah gives his shirt to a fan after the match

Such a sweet gesture pic.twitter.com/Z31qZ3tu9U — Sheru_11 (@11Sheru) September 12, 2021

ونجح فريق ليفربول في الفوز بثلاثية نظيفة على منافسه ليدز يونايتد، من توقيع صلاح، فابينيو، وساديو ماني، في الدقائق 20، و50، 90+2 على الترتيب.

وبات صلاح بفضل هدفه في ليدز، أحدث المنضمين إلى قائمة العظماء في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، بعدما وصل إلى هدفه رقم 100 في مسيرته بالمسابقة العريقة.

وأصبح النجم المصري على بعد أربعة أهداف فقط لمعادلة عدد أهداف النجم الإيفواري المعتزل ديدييه دروغبا، الذي يتصدر قائمة أفضل الهدافين الأفارقة في تاريخ الدوري الإنجليزي، برصيد 104 أهداف.

يذكر أن صلاح سجل ثلاثة أهداف حتى الآن في مسابقة الدوري الإنجليزي لهذا الموسم.

المصدر: مواقع التواصل