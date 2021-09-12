ليفربول لن يبرم تعاقدات لتعويض صلاح

اعترف الألماني يورغن كلوب المدير الفني لنادي ليفربول الإنجليزي، بأن موسم الفريق سيتأثر كثيرا خلال بطولة كأس أمم إفريقيا لكرة القدم "الكاميرون 2022".

وسيفتقد ليفربول لخدمات النجم المصري محمد صلاح إضافة إلى المهاجم السنغالي ساديو ماني ولاعب خط الوسط الغيني نابي كيتا لارتباطهم مع منتخبات بلادهم في بطولة القارة السمراء، التي من المقرر إقامتها في الكاميرون خلال الفترة ما بين 9 يناير و6 فبراير 2022.

وألمح كلوب إلى أن "الريدز" لا يتطلع في الوقت الحالي إلى تعزيز صفوفه في فترة انتقالات يناير المقبل، لتغطية الغيابات المحتملة، وقال في تصريحات نشرتها شبكة "ليفربول إيكو" الإنجليزية اليوم الأحد: "هذا يعتمد على الوضع في الفريق، هذا ليس مثاليا، الجميع يعرف ذلك، ولكن هم لديهم الحق في المشاركة في كأس أمم إفريقيا، مثل بطولات أوروبا وأمريكا الجنوبية، هذا أمر جيد تماما".

وأضاف الألماني: "لقد علمنا ذلك وعلينا التعامل معه، كيف؟ سيتعين علينا أن نرى ما سيحدث في يناير".

وواصل: "يقول الناس الآن إنه يتعين علينا التوقيع على مهاجمين من نفس جودة ساديو ومو صلاح ، لكن هذا لا يمكن أن يكون حلا لأننا لا نستطيع القيام بذلك، نحن بحاجة إلى إيجاد حل في يناير".

وتحدث كلوب كذلك عن مسألة منع اللاعبين من المشاركة رفقة منتخباتهم المنتمية لدول القائمة الحمراء ومعاقبة الأندية، قائلا: "لا أعتقد أنه من الصواب معاقبة الأندية واللاعبين في النهاية، لم نشارك في جميع القرارات وكان علينا اتخاذ قرار واحد سويا".

وأوضح: "لم نتمكن من القيام بذلك بمفردنا، إذا قررنا بصفتنا ليفربول أن لاعبينا لن يذهبوا، فمن الواضح 100% أن العقوبة ستكون صحيحة، لكن جميع الأندية وافقت للسبب نفسه، كان سيتعين على اللاعبين البقاء 10 أيام في فندق للحجر الصحي بالقرب من المطار عند عودتهم".

واستمر: "أستون فيلا وتوتنهام، لا أعرف ما إذا كانوا قد قرروا ذلك أم أن اللاعبين فعلوا ذلك بأنفسهم، لقد فعلوا شيئا، وذهب لاعبوهم إلى أمريكا الجنوبية، شخص ما يحتاج إلى اتخاذ قرار يمكن للجميع التعايش معه".

وختم بقوله: "إنه أمر صعب، شارك لاعبونا في كوبا أمريكا في الصيف وكانت مسألة استعادتهم صعبة للغاية، لم يكن هناك حل بديل (بخلاف عدم الموافقة على مشاركة اللاعبين رفقة منتخباتهم)، وآمل أن يتفهم الناس السبب".

وسيغيب ثلاثي ليفربول عن مباراة ليفربول في الدور الثالث من كأس الاتحاد الإنجليزي ومباريات الدوري الإنجليزي الممتاز على أرضه أمام برينتفورد وخارج ملعبه أمام كريستال بالاس، ومباراتي ذهاب الدور نصف النهائي لكأس رابطة الأندية، إذا تأهل "الريدز" إلى تلك المرحلة.

وفي حال تأهل منتخب أي من اللاعبين الثلاثة إلى الأدوار النهائية من كأس الأمم الإفريقية، فقد يغيب عن مباراة محتملة في الدور الرابع لكأس الاتحاد الإنجليزي، وقد تؤثر لوائح الحجر الصحي على مشاركته ضد ليستر سيتي في الدوري الإنجليزي الممتاز يوم 9 فبراير 2022.

المصدر: وكالات