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برشلونة يعرض نجمه على مانشستر سيتي

الرياضة

برشلونة يعرض نجمه على مانشستر سيتي
AFP LLUIS GENE
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كشفت صحيفة "سبورت" الإسبانية، الجمعة، أن أحد نجوم برشلونة أنسو فاتي معروض على مانشستر سيتي خلال الموسم الحالي.

وذكرت الصحيفة أن خورخي مينديز وكيل أعمال فاتي عرض موكله على مانشستر سيتي الذي كان مهتما باللاعب في العامين الماضيين.

وأوضحت الصحيفة في تقريرها أن مينديز يسعى لمنع فاتي من تجديد عقده مع برشلونة بالشروط التي سيحددها النادي، ولذلك يريد إدراجه في السوق لخوض المفاوضات مع البرسا وفقا للقواعد التي ستقيم راتب اللاعب بشكل صحيح.

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وينتهي عقد فاتي مع برشلونة في الصيف المقبل، في حال لم ينجح النادي بالتوصل لاتفاق معه قبل شهر يناير القادم، فسيكون بإمكان اللاعب التفاوض مع أي نادي يريده، والانتقال إليه بصفقة مجانية في الصيف.

وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن برشلونة يعاني من أزمة اقتصادية، إلا أن تجديد عقد فاتي من أولويات النادي نظرا للموهبة الكبيرة التي يملكها اللاعب، وحجم التوقعات المعلقة عليه.

وأوضحت الصحيفة أن اللاعب الشاب تعافى من إصابة الركبة مؤخرا. 

المصدر:"وكالات"

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