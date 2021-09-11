إبراهيموفيتش من جديد بتصريح مثير للجدل

ما زال نجم ميلان زلاتان إبراهيموفيتش يصر على أن الكرة الذهبية تفتقد تتويج نجم مثله بها، وأن ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو لا يملكان شيئا أكثر منه سوى الألقاب.

وقال إبراهيموفيتش، في تصريحات لمجلة "فرانس فوتبول" الفرنسية: "هل تفتقد الكرة الذهبية؟ لا على العكس فإن الكرة الذهبية هي من تفتقدني".

وأضاف المهاجم "المعتد بنفسه": "سيطرة ميسي ورونالدو على الكرة الذهبية؟ إذا تحدثنا عن الجودة الجوهرية، فإن ليس لديهما جودة أكثر مني. إذا أخذنا الألقاب في الاعتبار، فعندئذ نعم.. أنا لم أفز بدوري الأبطال".





Zlatan Ibrahimovic [France Football}:



"If I miss the Ballon d'Or? No, it's Ballon d'Or who misses me."



"If I consider myself inferior to Messi & Ronaldo? If you're talking about intrinsic qualities, I've nothing less than them."



"Deep down, I think I'm the best in the world." pic.twitter.com/3eqZ8rpxHa — Goal (@goal) September 10, 2021

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وتابع: "لا أعرف المعايير التي يستخدمونها لتحديد الفائز بالكرة الذهبية، لأنني لست مهووسا بها. عندما تعمل بشكل جماعي يستفيد الفرد حتما من هذا الأمر. لا يمكن للفرد أن يعمل بشكل جيد إذا لم يكن الفريق صلبا".



واختتم المهاجم السويدي: "في داخلي أعتقد أنني الأفضل في العالم".

ويستعد اللاعب السويدي الذي سيبلغ 40 عاما الشهر المقبل، لخوض أول مباراة له هذا الموسم ضد لاتسيو، بعد غيابه عن كأس الأمم الأوروبية 2020 بسبب إصابة في الركبة.

المصدر: "وكالات"