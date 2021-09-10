ساو باولو يتخلى عن داني ألفيش

سيغادر الدولي البرازيلي داني ألفيش اللاعب الأكثر تتويجا في تاريخ كرة القدم فريق ساو باولو، وفق ما أعلن الأخير اليوم الجمعة بعد نزاع مادي بين الطرفين.

وقال المدير الرياضي لساو باولو، كارلوس بلمونتي في فيديو نشره النادي عبر حسابه على "تويتر": "نتخذ القرار ونبلغ (المدرب الأرجنتيني) هيرنان كريسبو بعدم إتاحة دانيال ألفيش لفريق ساو باولو. ساو باولو أهم من أي شخص آخر".

وكان من المقرر أن يتواجد ألفيش (38 عاما)، لاعب برشلونة الإسباني السابق في تدريبات فريقه ساو باولو اليوم الجمعة، بعد مشاركته مع منتخب بلاده في تصفيات قارة أمريكا الجنوبية المؤهلة الى كأس العالم "قطر 2022"، لكن بلمونتي قال إن ممثلي اللاعب أوضحوا لإدارة النادي أن الظهير الأيمن لن يعود للتدريب قبل أن يسدد له النادي ديونه.

وتابع بلمونتي "يقر ساو باولو بالديون وقدمنا الأسبوع الماضي اقتراحا لمحاولة التوصل إلى اتفاق، لم يقبله ممثلو ألفيش. ستستمر المفاوضات في الشقين القانوني والمالي".

وتوترت العلاقة بين بطل البرازيل سبع مرات وألفيش عندما قرر الأخير المشاركة في أولمبياد طوكيو خلال الصيف الحالي، حيث فاز بلقبه رقم 43 في مسيرته.

وكان ألفيش المتوج مرتين بدوري أبطال أوروبا مع برشلونة (2011 و2015)، قد وقع مع ساو باولو في العام 2019 على عقد حتى 2022.

المصدر: وكالات