 
مباشر

مدرب نابولي يفصح عن نصيحته للجزائري غلام

الرياضة

مدرب نابولي يفصح عن نصيحته للجزائري غلام
AFP
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/r9dz

تحدث المدير الفني لنادي نابولي الإيطالي لكرة القدم، لوتشانو سباليتي، في مؤتمر صحفي عقده اليوم الجمعة، عن لاعبه الجزائري الدولي فوزي غلام.

وأجرى غلام، الذي يشغل مركز الظهير الأيسر، عملية جراحية على مستوى الركبة في مارس الماضي، أنهت موسمه قبل الأوان.

إقرأ المزيد
الجزائر تمطر شباك جيبوتي بوابل من الأهداف
الجزائر تمطر شباك جيبوتي بوابل من الأهداف

وقال سباليتي، إنه نصح لاعبه الجزائري بالحذر، وتفادي الاصطدامات والاقتحامات الخطيرة.

وعند سؤاله إن كان غلام سيعود إلى المنافسات الرسمية في مباراة يوفنتوس المقررة غدا السبت، في قمة المرحلة الثالثة من الدوري الإيطالي، أكد سباليتي أن لاعبه الجزائري مازال غير مؤهل لخوض مثل هذا النوع من المباريات.

وأشار المدرب الإيطالي إلى أن غلام يتدرب بانتظام مع زملائه في الفريق.

المصدر: وكالات

عزيزي القارئ

لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا