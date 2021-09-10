مدرب نابولي يفصح عن نصيحته للجزائري غلام

تحدث المدير الفني لنادي نابولي الإيطالي لكرة القدم، لوتشانو سباليتي، في مؤتمر صحفي عقده اليوم الجمعة، عن لاعبه الجزائري الدولي فوزي غلام.

وأجرى غلام، الذي يشغل مركز الظهير الأيسر، عملية جراحية على مستوى الركبة في مارس الماضي، أنهت موسمه قبل الأوان.

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وقال سباليتي، إنه نصح لاعبه الجزائري بالحذر، وتفادي الاصطدامات والاقتحامات الخطيرة.

وعند سؤاله إن كان غلام سيعود إلى المنافسات الرسمية في مباراة يوفنتوس المقررة غدا السبت، في قمة المرحلة الثالثة من الدوري الإيطالي، أكد سباليتي أن لاعبه الجزائري مازال غير مؤهل لخوض مثل هذا النوع من المباريات.

وأشار المدرب الإيطالي إلى أن غلام يتدرب بانتظام مع زملائه في الفريق.

المصدر: وكالات