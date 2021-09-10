جيلاردينو يحذر ميلان من صلاح

حذر المهاجم الدولي الإيطالي السابق ألبرتو جيلاردينو، نادي ميلان الإيطالي، من نجم ليفربول، المصري محمد صلاح، وذلك قبيل مواجهة الفريقين في دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.

وأوقعت القرعة ميلان وليفربول ضمن المجموعة الثانية، التي تضم إلى جوارهما أتلتيكو مدريد وبورتو.

وسيخوض "الروسونيري"، الأربعاء المقبل، أول مباراة له في دوري الأبطال بعد غياب دام أكثر من 7 سنوات، حيث سيكون مضطرا لمواجهة هجوم "الريدز" الشرس، بقيادة المصري محمد صلاح.

وقال جيلاردينو، الفائز بكأس العالم مع منتخب إيطاليا في 2006 ودوري أبطال أوروبا مع ميلان في 2007 على حساب ليفربول بالذات: "هذه المجموعة (الثانية) تضم مجموعة أبطال مع أفضل اللاعبين في العالم".

وتابع: "ميلان سيعاني أمام ليفربول، لكنهم يعرفون أيضا كيف يخلقون المتاعب للفريق الإنجليزي، لكن أكثر من أخشاه هو محمد صلاح، حيث كان زميلي في فيورنتينا، كما أنني معجب بقدرات المدرب يورغن كلوب، فهو رجل متمرس".

football-italia.net

ومن المتوقع أن يبدأ المهاجم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش في تشكيلة ميلان الأساسية أمام ليفربول، وذلك بعد تعافيه من الإصابة.

وقال جيلاردينو عن عودة "إبرا": "إنه مثل الصخرة، ولا يمكنك الوصول لهذا المستوى بهذا العمر إلا إذا كنت طموحا".

وعند سؤاله عن مدى إمكانية الجمع بين إبراهيموفيتش والفرنسي أوليفييه جيرو في خط هجوم ميلان، أجاب: "نعم، بإمكانهما اللعب سويا، حيث يستطيع إبرا مساعدة اللاعبين على أرض الملعب".

ويستضيف ميلان نادي لاتسيو في ملعبه "سان سيرو" بعد غد الأحد قبل السفر لمواجهة ليفربول.

المصدر: football-italia.net