ميسي يكشف سبب شعوره براحة البال الآن

اعترف نجم منتخب الأرجنتين، ليونيل ميسي، بأنه بعد فوزه ببطولة كوبا أمريكا، وجد راحة البال.

وأحرز ميسي (34 عاما)، باكورة ألقابه في صفوف المنتخب الأرجنتيني الأول عندما قاده إلى الفوز على البرازيل 1-0 في عقر دارها، في المباراة النهائية لكوبا أمريكا في العاشر من يوليو الماضي.

وقال ميسي في تصريحات نقلتها شبكة "ESPN": "تمكنت من تحقيق حلمي ووجدت راحة البال. كان الأمر أشبه بالحلم، كانت لحظة رائعة. لقد فزت بالكثير من الألقاب في مسيرتي (مع فريقه السابق برشلونة)، لكن الفوز بكأس أمريكا كان الأصعب إلى حد ما".

ويتواجد ميسي، المنتقل حديثا إلى باريس سان جيرمان قادما من برشلونة، مع منتخب بلاده الذي سيواجه فجر غد الجمعة، ضيفه البوليفي، ضمن تصفيات قارة أمريكا الجنوبية المؤهلة لمونديال "قطر 2022".

ويسعى المنتخب الأرجنتيني من خلال مباراة بوليفيا إلى تعزيز آماله في المشاركة في مونديال قطر، علما بأنه يحتل المركز الثاني في المجموعة الموحدة برصيد 15 نقطة، بفارق 6 نقاط عن البرازيل المتصدرة.

وتضم تصفيات أمريكا الجنوبية عشرة منتخبات، وتتأهل الفرق الأربعة الأولى في التصفيات مباشرة إلى نهائيات "قطر 2022"، فيما يخوض صاحب المركز الخامس مواجهة فاصلة ضد فريق من قارة أخرى.

المصدر: "ESPN"