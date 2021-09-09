"فيفا" يختار العماني الحبسي لمنصب استشاري

اختار الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" الحارس الدولي العماني السابق علي الحبسي ضمن مجموعة لاعبين ومدربين سابقين ستلعب دورا استشاريا وتقنيا حول الروزنامة المستقبلية للعبة.

ورأى رئيس "فيفا" جاني إنفانتينو في بيان نقله موقع الاتحاد الدولي أن "الوضع غير مستدام لصحة اللعبة عالميا وللاعبين".

وخاض أعضاء فريق الاستشاريين أكثر من 300 مباراة في كأس العالم و3 آلاف مباراة دولية، والتقى أعضاؤه في العاصمة القطرية الدوحة على مدى يومين لمناقشة التحديات الطارئة على الروزنامة الدولية.

الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" يختار النجم علي الحبسي ضمن مجموعة من الاستشاريين لتطوير كرة القدم 👏🏻

ثقة في محلها لفخر الرياضة العُمانية 🇴🇲

كل الأمنيات لك بالتوفيق دائما 💪🏻 pic.twitter.com/djTvE7izMZ — OFA - Official Page (@OmanFA) September 8, 2021

وجاء اختيار الحبسي إلى جانب مجموعة من النجوم السابقين على غرار البرازيليين رونالدو وروبرتو كارلوس، الفرنسي يوري دجوركاييف، الدنماركي بيتر شمايكل، والأسترالي تيم كايهل.

ويرأس هذا الفريق، الفرنسي أرسين فينغر، مدير التطوير في فيفا، وقد أنشئ بعد طلب من 166 اتحادا وطنيا في كونغرس فيفا الـ71 والذي شهد طلب دراسة جدوى لتنظيم كأس العالم مرة كل سنتين بدلا من أربع.

وستقوم المدربة الإنجليزية-الأمريكية جيل إليس بتحليل مماثل للكرة النسائية.

ويعد الحبسي البالغ 39 عاما من أفضل الحراس في تاريخ كرة القدم العربية، واحترف فترة طويلة في الملاعب الإنجليزية مع بولتون وويغان وريدينغ.

وأحرز لقب كأس إنجلترا العريقة مع ويغان في موسم 2012-2013.

المصدر: "أ ف ب"