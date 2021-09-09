زوجة شوماخر تعلق على حالته الصحية

قالت كورينا زوجة الألماني مايكل شوماخر بطل العالم الأسبق في بطولة فورمولا 1 لسباقات السيارات إن بطل العالم سبع مرات "مختلف.. لكنه موجود".

جاء ذلك بينما يتعافى صاحب الإنجازات الكبيرة من إصابة في المخ تعرض لها خلال حادث تزلج في جبال الألب في ديسمبر كانون الأول 2013.

ولم تكشف أسرة شوماخر البالغ 52 عاما عن الكثير من التفاصيل والتطورات بعد الحادث لكن الزوجة قالت من خلال فيلم وثائقي سيعرض لأول مرة في 15 سبتمبر الجاري إن الخصوصية كانت أمرا في غاية الأهمية بالنسبة للأسرة خلال هذه الفترة.

Michael Schumacher's wife admits she 'misses him every day' in rare interview https://t.co/nWYzYQLDYFpic.twitter.com/NYoiNO8XVB — Daily Mail Online (@MailOnline) September 8, 2021

وقالت كورينا: "لا يزال في كل يوم يثبت لي مدى قوته.

وتابعت: "نحن نقيم في المنزل سويا حيث يخضع للعلاج الطبيعي. نفعل كل المستطاع حتى يصبح مايكل أفضل ويشعر بالارتياح. وحتى يشعر بنا كأسرة وبهذه العلاقة".

وأضافت كورينا: "وبغض النظر عن كل شيء فإنني سأبذل كل ما بوسعي وكلنا سنفعل ذلك. نحاول المضي قدما كأسرة كما أراد ويريد مايكل. وحياتنا مستمرة.

وواصلت: "الأمور الخاصة تبقى خاصة كما كان يقول دائما. من المهم جدا بالنسبة لي أن يستمر في الاستمتاع بجوانب حياته الخاصة بأقصى درجة ممكنة. دائما كان مايكل هو من يحمينا والآن نحن نقوم بحمايته".

وتوج شوماخر بطلا للعالم مرتين مع بينيتون في 1994 و1995 وفاز بعد ذلك باللقب خمس مرات متتالية مع فيراري ما بين 2000 و2004 ثم اعتزل في 2006 لكنه عاد في صفوف مرسيدس ما بين 2010 و2012.

وحاليا يقود الابن ميك لفريق هاس في أول موسم له في فورمولا 1.

المصدر: "رويترز"