وزير الشباب والرياضة الجزائري يعلق على عقوبة إيقاف فتحي نورين لمدة 10 سنوات

أكد وزير الشباب والرياضة الجزائري، عبد الرزاق سبقاق، أنه ستبذل كل الجهود من أجل محاولة تخفيف العقوبة المسلطة على المصارع فتحي نورين ومدربه عمار بن يخلف.

وقال الوزير سبقاق، في حديثه عن أول خطوة قام بها بعد صدور عقوبة إيقاف لمدة 10 سنوات بحق المصارع فتحي نورين ومدربه: "اتصلنا باللجنة الأولمبية من أجل مراسلة الهيئات المعنية، والقيام بكل الخطوات اللازمة، وفي مقدمتها الطعن، من أجل تمكين المصارع من مواصلة مشواره".

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وأصدرت اللجنة الأولمبية الدولية عقوبة ثقيلة ضد المصارع فتحي نورين ومدربه عمار بن يخلف، على خلفية انسحابه من مواجهة محتملة ضد الإسرائيلي توهار بوتبول في أولمبياد "طوكيو 2022"، نصرة لفلسطين.

وتم حرمان فتحي نورين ومدربه عمار بن يخلف، من جميع المنافسات الرسمية لمدة عشر سنوات، وذلك وفقا لموقع "الشروق".

وكان نورين قد أعلن انسحابه من منافسات الجودو لوزن ما دون 73 كلغ، بعد أن أوقعته القرعة ضد السوداني محمد عبد الرسول، في الدور الأول، مع احتمالية أن يلتقي في الدور الثاني بالمصارع الإسرائيلي توهار بوتبول.

المصدر: "echoroukonline"