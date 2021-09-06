رونالدو "بغمزة" يكشف هوية أفضل لاعب في التاريخ.. ويصف ميسي بالمنافس الأعظم

كشف الصحفي البريطاني، بيرس مورغان، كواليس حوار خاص بينه وبين النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، أثناء تناولهما العشاء في تورينو، قبل قرار الدون بالعودة مجددا إلى مانشستر يونايتد.

ووفقا لمورغان، فإن كريستيانو رونالدو يكن احتراما وتقديرا كبيرا لمنافسه النجم الأرجنتيني، ليونيل ميسي، مهاجم فريق باريس سان جيرمان الفرنسي لكرة القدم، قائد برشلونة السابق.

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وكتب مورغان في مقال عبر صحيفة "ديلي ميل" البريطانية: "سألت كريستيانو رونالدو من هو أعظم لاعب كرة قدم لعبت ضده على الإطلاق؟".

وقال الصحفي البريطاني: "لقد أجاب رونالدو على الفور وبشكل قاطع "ميسي"، بالتأكيد. إنه أفضل لاعب لعبت ضده".

واستطرد مورغان نقلا على لسان النجم البرتغالي "يجب أن تسألني فقط من هو أعظم لاعب"، وأجبته ضاحكا "أعتقد أنني أعرف الإجابة".

وختم كواليس هذا الحوار بأن رونالدو غمز له بعينيه، ويعتقد أنه أفضل لاعب كرة قدم على الإطلاق، "وأنا أتفق معه".

المصدر: وكالات