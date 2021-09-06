فلاشينغ ميدوز.. الروسي مدفيديف إلى ربع النهائي بسهولة

تأهل الروسي، دانيال مدفيديف، المصنف ثانيا عالميا، إلى الدور ربع النهائي لبطولة الولايات المتحدة المفتوحة، آخر البطولات الأربع الكبرى في التنس، يوم الأحد، على ملاعب فلاشينغ ميدوز.

ولم يجد مدفيديف صعوبة تذكر في تخطي عقبة البريطاني دانيال إيفانز، الرابع والعشرين عالميا، بالفوز عليه 6-3 و6-3 و6-3، ليبلغ ربع النهائي الثالث له هذا الموسم في الغراند سلام، والثالث تواليا في بطولة فلاشينغ ميدوز التي وصل الى مباراتها النهائية عام 2019 قبل الخسارة أمام الإسباني الغائب عن نسخة هذا العام، رافائيل نادال.

He is loving the crowd!



No. 2 @DaniilMedwed wins the second set and takes a 6-3, 6-4 lead against Evans.#USOpenpic.twitter.com/MdDdX4zWSk — ATP Tour (@atptour) September 5, 2021

ولم يخسر الروسي مدفيديف، الذي وصل بداية الموسم الحالي إلى نهائي بطولة أستراليا المفتوحة، قبل أن يخسر أمام الصربي نوفاك دجوكوفيتش، ثم في ربع نهائي رولان غاروس أمام اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس، أي مجموعة في طريقه إلى ربع نهائي البطولة الأمريكية، حيث سيلتقي الصاعد من التصفيات، الهولندي بوتيك فان دي زاندشولب، الذي حقق الإنجاز وبلغ ربع النهائي بفوزه الماراثوني على الأرجنتيني دييغو شفارتسمان 6-3 و6-4 و5-7 و5-7 و6-1 ، في 4 ساعات و20 دقيقة.

المصدر: "أ ف ب"