التشكيلة الأساسية لمنتخب مصر ضد الغابون

تتجه أنظار عشاق منتخب مصر اليوم الأحد، صوب ملعب "فرانسيفيل" في الغابون، الذي سيكون مسرحا للمباراة المرتقبة بين منتخب "الفراعنة" ومضيفه الغابوني.

وستقام المباراة في تمام الساعة التاسعة مساء حسب توقيت مصر، السابعة مساء بتوقيت غرينتش، وذلك في إطار منافسات الجولة الثانية من التصفيات الإفريقية المؤهلة إلى نهائيات بطولة كأس العالم لكرة القدم، المقررة إقامتها شتاء 2022 في قطر.

واختار المدير الفني للمنتخب المصري، حسام البدري، التشكيلة الأساسية لمنتخب "الفراعنة" لمواجهة الغابون على ملعبه:

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لحراسة المرمى: محمد الشناوي

لخط الدفاع: أيمن أشرف – محمود حمدي "الونش" – أحمد حجازي – أحمد توفيق.

لخط الوسط: عمرو السولية – حمدي فتحي – عمر جابر.

الهجوم: محمد جدي أفشة – محمد صلاح – محمد شريف.

واستهل منتخب مصر مشواره في التصفيات الإفريقية المؤهلة إلى نهائيات بطولة كأس العالم "قطر 2022"، بفوز ثمين على ضيفه الأنغولي (1-0) في المباراة التي جمعتهما مساء يوم الأربعاء الماضي، على استاد الدفاع الجوي في القاهرة.

ويحتل منتخب "الفراعنة" المركز الثاني في ترتيب المجموعة السادسة، برصيد 3 نقاط، بفارق الأهداف عن منتخب ليبيا المتصدر، ومن ثم أنغولا والغابون في المركزين الرابع والخامس على الترتيب من دون رصيد.

المصدر: وكالات