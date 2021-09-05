بينها موقعة البرازيل والأرجنتين.. مواعيد مباريات اليوم في تصفيات كأس العالم

تتواصل التصفيات المؤهلة لمونديال "قطر 2022"، في قارة أمريكا الجنوبية، وإفريقيا، وأوروبا، بإقامة عدة مباريات، اليوم الأحد، أبرزها "كلاسيكو الأرض" بين البرازيل والأرجنتين.

وفيما يلي مواعيد مباريات التصفيات حسب توقيت مكة:

تصفيات أمريكا الجنوبية

البرازيل # الأرجنتين – الساعة 22:00

تصفيات إفريقيا

رواندا # كينيا – الساعة 16:00

توغو # ناميبيا – 19:00

الغابون # مصر – 22:00

أبرز مباريات تصفيات أوروبا

إنجلترا # أندورا – الساعة 19:00

إسبانيا # جورجيا – 21:45

ألمانيا # أرمينيا – 21:45

سويسرا # إيطاليا – 21:45

سان مارينو # بولندا – 21:45

بلجيكا # التشيك – 21:45

المصدر: RT