أومتيتي كسر الجليد ببكائه أمام رئيس برشلونة

أفادت تقارير صحفية إسبانية، بأن إدارة نادي برشلونة الإسباني لكرة القدم، أرادت التخلص من المدافع الفرنسي، صامويل أومتيتي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية.

وبحسب صحيفة "سبورت" الإسبانية، فإن مسؤولي برشلونة شعروا بالإحباط الشديد من موقف اللاعب، الذي طلب فرصة أخيرة لإثبات جدارته في الموسم التحضيري، ووافق الجهاز الفني على طلبه، وتم الاتفاق إذا لم يقتنع به المدرب كومان سيرحل.

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وأوضحت أن المدرب الهولندي منحه عدة دقائق في أول مباراتين وديتين، قبل أن يخبر أومتيتي بأنه خارج حساباته، لكن الفرنسي لم يف بكلمته، ولم يوافق على الرحيل.

وكشفت صحيفة "موندو ديبورتيفو" أن أومتيتي الذي كان مستقبله في برشلونة غير واضح، وكانت مسألة رحيله قريبة للغاية، طلب اجتماعا مع خوان لابورتا، رئيس النادي الكتالوني الجديد، لتوضيح موقفه، بوجود رافا بوستي، نائب الرئيس وماتيو أليماني، مدير كرة القدم.

وكان لابورتا صعبا منذ البداية مع لاعب كرة القدم هذا (أومتيتي) الذي يمثل أزمة للنادي لأنه بالكاد يلعب بسبب مشاكله البدنية، ودافع أومتيتي عن نفسه وألقى اللوم على ضعف الخدمات الطبية للنادي، وطلب أن يتعالج بمفرده لدى الدكتور كوجات.

وأشارت تقارير صحفية إلى أن لابورتا هدأ من نبرته بعد أن انهار أومتيتي وبدأ في البكاء، في ظل كابوس سلسلة الإصابات التي لاحقته في السنوات الأخيرة.

المصدر: وكالات