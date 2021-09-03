رسميا.. مانشستر يونايتد يكشف عن رقم قميص رونالدو

بعدما أكمل انتقاله لمانشستر يونايتد قبل يومين قادما من يوفنتوس، سيرتدي النجم البرتغالي، كريستيانو رونالدو، القميص رقم 7 في الفريق الذي يعود إليه بعد 12 عاما على مغادرته له.

ومن المنتظر أن ينتقل الرقم 7 إلى رونالدو من المهاجم الأوروغوياني إدينسون كافاني، والذي ارتداه في الموسم الماضي وفي مباراة الفريق الأخيرة في الدوري الإنجليزي ضد ولفرهامبتون قبل أيام قليلة.

وبدوره، سيتحول المهاجم الأوروغوياني إلى الرقم 21 الذي يرتديه دائما مع منتخب بلاده.

وكان رونالدو، قد ارتدى القميص رقم 7 أيضا خلال فترته الأولى مع يونايتد بين العامين 2003 و2009، وحقق به الكثير من الإنجازات والألقاب الرائعة في ملعب "أولد ترافورد"، بينها لقب الدوري الإنجليزي ثلاث مرات ولقب دوري أبطال أوروبا.

ومن المتوقع أن يخوض رونالدو مباراته الأولى مع يونايتد في 11 سبتمبر المقبل عند استضافة نيوكاسل يونايتد في الدوري، بعد العودة من ارتباطات مع منتخب البرتغال.

المصدر: manutd.com