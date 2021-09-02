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المغرب يتفوق على السودان في "الديربي" العربي

الرياضة

المغرب يتفوق على السودان في
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استهل منتخب المغرب مشواره في التصفيات الإفريقية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم لكرة القدم 2022 في قطر، بفوز ثمين على ضيفه السوداني (2-0) في "الديربي" العربي الذي جمعهما يوم الخميس.

وسجل المدافع المغربي نايف أكرد الهدف الأول لمنتخب "أسود الأطلس" مبكرا عند الدقيقة العاشرة من زمن الشوط الأول. بينما جاء الهدف الثاني بـ"نيران صديقة" سجله السوداني أبو عاقلة عبد الله خطأ في مرماه بحلول الدقيقة 53 من زمن اللقاء في المجمع الرياضي الأمير مولاي عبد الله بالعاصمة الرباط.

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وحصد المغرب نقاط المباراة الثلاث وتصدر ترتيب المجموعة التاسعة، بفارق نقطتين عن منتخبي غينيا وغينيا بيساو اللذين تعادلا فيما بينهما (1-1) على أرض الأخير.

وسيخوض منتخب المغرب مباراته التالية ضد غينيا، في السادس من شهر سبتمبر الجاري، وذلك ضمن التصفيات الإفريقية المؤهلة إلى نهائيات بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022 في قطر.

المصدر: وكالات 

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