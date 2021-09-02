مبابي يغيب عن مباراتين قادمتين لمنتخب فرنسا في تصفيات مونديال قطر

أعلن الاتحاد الفرنسي لكرة القدم اليوم الخميس، أن مهاجمه كيليان مبابي سيغيب عن مباراتين قادمتين ضمن تصفيات كأس العالم، بعد تعرضه لإصابة خلال مواجهة البوسنة (1-1) أمس الأربعاء.

وقال الاتحاد الفرنسي في بيان: "شعر كيليان مبابي بألم في ربلة الساق اليمنى في نهاية المباراة ضد البوسنة في ستراسبورغ الأربعاء، ما يعني أنه لن يتمكن من المشاركة في المباراتين المقبلتين مع المنتخب الفرنسي في أوكرانيا يوم السبت وضد فنلندا في ليون يوم الثلاثاء".

وأضاف: "مهاجم باريس سان جيرمان سيعود لناديه بعد مغادرة التشكيلة هذا المساء ولن يتم استبداله في الرحلة إلى أوكرانيا".

ويتصدر منتخب فرنسا بطل العالم ترتيب المجموعة الرابعة برصيد 8 نقاط حصدها من أربع مباريات، ومتقدما على وصيفه الأوكراني بفارق أربع نقاط.

ويحتل منتخب فنلندا المركز الثالث برصيد نقطتين من مباراتين، ويليه منتخبا البوسنة والهرسك، وكازاخستان في المركز الرابع والخامس على الترتيب، برصيد 3 نقاط لكل منهما، بعد 3 مباريات.

المصدر: "رويترز"