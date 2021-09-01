رسميا.. برشلونة يعلن عن خليفة ميسي في حمل الرقم "10" (فيديو)

أعلن نادي برشلونة، اليوم الأربعاء، منح لاعبه الشاب أنسو فاتي القميص رقم "10" خلفا للأرجنتيني ليونيل ميسي المنتقل لباريس سان جيرمان.

ونشر النادي الكتالوني فيديو عبر "تويتر" يظهر حصول فاتي على الرقم "10"، وكتب : "صنع في لا ماسيا"، في إشارة إلى أكاديمية برشلونة التي تخرج منها فاتي وكذلك ميسي.

وينحدر فاتي البالع عمره 18 عاما من غينيا بيساو، لكنه قرر تمثيل منتخب إسبانيا.

ويعتبر فاتي أصغر لاعب على الإطلاق يسجل هدفا لبرشلونة في الدوري الإسباني عندما هز شباك أوساسونا في أغسطس 2019.

وسجل فاتي أربعة أهداف في ست مباريات كأساسي بالدوري الإسباني الموسم الماضي قبل أن يتعرض لإصابة خلال الفوز 5-2 على ريال بيتيس في نوفمبر 2020، ليغيب بعدها عن معظم الموسم.

ولم يشارك اللاعب الشاب بعد هذا الموسم، ولكن من المتوقع ظهوره بعد فترة التوقف الدولي الحالية.

المصدر: goal.com