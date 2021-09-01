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توتنهام يضم مدافع برشلونة إيمرسون

الرياضة

توتنهام يضم مدافع برشلونة إيمرسون
Reuters
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تعاقد توتنهام الإنجليزي لكرة القدم مع المدافع البرازيلي إيمرسون من برشلونة الإسباني، أمس الثلاثاء، مقابل 25 مليون جنيه إسترليني.

وسينضم الظهير الأيمن البرازيلي إلى النادي الإنجليزي في عقد يمتد لخمس سنوات، بعدما أمضى الموسمين الأخيرين معارا إلى ريال بيتيس الإسباني.

وسيشكل ابن الـ22 عاما، قوة تنافسية في مركز الظهير الأيمن لـ"سبيرز"، بوجود جافيت تانغانغا، والإيرلندي مات دوهرتي.

وشارك اللاعب البرازيلي كأساسي مع بيتيس خلال الموسمين الأخيرين، بعدما انتقل إلى الدوري الإسباني عام 2019 قادما من تجربتين مع فريقي بونتي بريتا وأتلتيكو مينيرو البرازيليين.

وكان إيمرسون، الذي شارك مع المنتحب البرازيلي في كوبا أمريكا الأخيرة، التحق ببرشلونة خلال فترة التحضير للموسم الجديد لكن مسيرته في "كامب نو" وصلت إلى نهايتها.

المصدر: وكالات

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