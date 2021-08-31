إشبيلية يرفض عرض تشيلسي للتعاقد مع كوندي

قال المدير الرياضي لإشبيلية، مونتشي، إن ناديه الإسباني رفض عرض تشيلسي الإنجليزي للتعاقد مع المدافع الدولي الفرنسي جيوليس كوندي، لأنه "ليس مقنعا".

وارتبط لاعب منتخب فرنسا (22 عاما)، بتكهنات حول انتقاله لبطل أوروبا خلال فترة الانتقالات الحالية لكن لم يتوصل الناديان لاتفاق.

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وقال مونتشي في مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء "العرض الأول والرسمي الوحيد من تشيلسي كان يوم الأربعاء لكن المبلغ لم يكن مرضيا أو كافيا لنا".

وأضاف "تحدثت مع وكيل كوندي مع اقتراب انتهاء فترة الانتقالات وازدياد صعوبة مغادرة اللاعب. أعطينا مهلة لتشيلسي حتى يوم 20 أغسطس لكننا استمعنا لهذا العرض رغم وصوله يوم 25".

وأشار مونتشي إلى أنه حاول التوصل لاتفاق مرن مع النادي الإنجليزي لكنه لم يلق ردا على مقترحه.

وأكد "تلقينا عرضا رسميا من تشيلسي ورفضه إشبيلية رسميا وهذا كل ما في الأمر".

المصدر: رويترز