 
مباشر

أول تعليق لرونالدو بعد انضمامه إلى مانشستر يونايتد

الرياضة

أول تعليق لرونالدو بعد انضمامه إلى مانشستر يونايتد
Reuters
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/r6h9

أكد مانشستر يونايتد، اليوم الثلاثاء، أنه أكمل إجراءات التعاقد مع النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو القادم من يوفنتوس لمدة عامين.

وفي أول تعليق له بعد عودته للنادي الذي حقق معه ثمانية ألقاب كبرى بين 2003 و2009، قال رونالدو في تصريحات نقلتها شبكة "سكاي سبورتس": "مانشستر يونايتد فريق لطالما كانت له مكانة خاصة في قلبي. لا أطيق الانتظار للعب في أولد ترافورد أمام ملعب ممتلئ وأرى كل المشجعين مرة أخرى. أنا أتطلع إلى ذلك وآمل أن نحظى بموسم ناجح جدا في المستقبل".

إقرأ المزيد
يوفنتوس يودع رونالدو برسالة مؤثرة
يوفنتوس يودع رونالدو برسالة مؤثرة

ومن المتوقع أن يخوض رونالدو مباراته الأولى مع يونايتد في 11 سبتمبر المقبل أمام نيوكاسل في الدوري الإنجليزي الممتاز، بعد فترة التوقف الدولي. 

وكان يونايتد، أعلن الجمعة الماضي توصله لاتفاق مع يوفنتوس الإيطالي لاستعادة رونالدو (36 عاما)، واكتملت الصفقة اليوم الثلاثاء، بعد اجتياز النجم البرتغالي الفحص الطبي وإجراءات التأشيرة ومتعلقات شخصية.

المصدر: حساب فابريزيو رومانو على "تويتر"

عزيزي القارئ

لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا