رد فعل مبابي على انسحاب ريال مدريد من مفاوضات التعاقد معه

كشف تقرير صحفي فرنسي عن رد فعل نجم باريس سان جيرمان، المهاجم الدولي الفرنسي كيليان مبابي، عقب انسحاب ريال مدريد من مفاوضات التعاقد معه.

وقدم ريال مدريد عرضين لضم مبابي، حيث بلغ الأول 160 مليون يورو، ووصل الثاني إلى 170 مليون يورو، إضافة إلى متغيرات بقيمة 10 ملايين يورو.

وذكرت شبكة "سكاي سبورتس" البريطانية، أن ريال مدريد أوقف مفاوضات التعاقد مع مبابي أمس الاثنين، بعد أن واجه جمودا من الإدارة الباريسية.

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ووفقا لإذاعة "مونت كارلو" الفرنسية، فإنه تم إبلاغ مبابي في معسكر منتخب "الديوك" بأن ريال مدريد أوقف مفاوضات التعاقد معه، مشيرة إلى أن المهاجم الفرنسي احترم وتقبل موقف إدارة سان جيرمان، وبات مستعدا لخوض ما تبقى من الموسم الحالي مع باريس.

وينتهي عقد مبابي مع سان جيرمان في صيف 2022، لكن يرفض اللاعب الفرنسي كل عروض باريس من أجل التجديد.

وفي حال عدم تجديد مبابي لعقده مع باريس سان جيرمان، فسيحق للريال التفاوض مع المهاجم الفرنسي مباشرة عندما تتبقى 6 أشهر من نهاية عقده في يناير المقبل، وذلك من أجل ضمه مجانا.

المصدر: وكالات