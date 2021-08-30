رسميا.. ميلان يعلن عودة لاعبه من تشيلسي

أعلن نادي ميلان الإيطالي لكرة القدم اليوم الاثنين عوة لاعب خط وسطه الفرنسي تيموي باكايوكو إلى صفوفه، قادما من تشيلسي الإنجليزي على سبيل الإعارة خلال الميركاتو الصيفي الجاري.

وقال ميلان في بيان رسمي إن تيموي باكايوكو، انتقل إلى صفوفه بموجب عقد لمدة موسمين على سبيل الإعارة.

وذكرت تقارير إيطالية أن ميلان لديه الحق في شراء عقد باكايوكو بعد عامين مقابل 15 مليون يورو.

واجتاز تيمو باكايوكو الكشف الطبي أمس الأحد، لينضم إلى مواطنه المهاجم أوليفييه جيرو الذي تعاقد مع ميلان من تشيلسي، أيضا خلال الصيف الجاري.

وأشار ميلان إلى أن تيموي باكايوكو ولد في باريس في الـ17 من أغسطس 1994، وبدأ مسيرته الاحترافية في رين الفرنسي.

ثم لعب مع موناكو، وتشيلسي، ونابولي قبل أن يعود إلى ميلان، حيث دافع عن ألوانه خلال الموسم 2018-2019.

المصدر: وكالات