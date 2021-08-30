رسميا.. ميلان يعلن عودة لاعبه من تشيلسي
أعلن نادي ميلان الإيطالي لكرة القدم اليوم الاثنين عوة لاعب خط وسطه الفرنسي تيموي باكايوكو إلى صفوفه، قادما من تشيلسي الإنجليزي على سبيل الإعارة خلال الميركاتو الصيفي الجاري.
وقال ميلان في بيان رسمي إن تيموي باكايوكو، انتقل إلى صفوفه بموجب عقد لمدة موسمين على سبيل الإعارة.
Official Statement: @TimoeB08 ➡ https://t.co/eu8gxPt8Bq— AC Milan (@acmilan) August 30, 2021
Comunicato Ufficiale: Tiémoué Bakayoko ➡ https://t.co/nbmqDJBaZl#SempreMilan#NewPlayerUnlockedpic.twitter.com/5Ts10sAcTs
وذكرت تقارير إيطالية أن ميلان لديه الحق في شراء عقد باكايوكو بعد عامين مقابل 15 مليون يورو.
واجتاز تيمو باكايوكو الكشف الطبي أمس الأحد، لينضم إلى مواطنه المهاجم أوليفييه جيرو الذي تعاقد مع ميلان من تشيلسي، أيضا خلال الصيف الجاري.
Déjà Rêvé 🔴⚫️#SempreMilan#NewPlayerUnlockedpic.twitter.com/zp6A8CmCAS— AC Milan (@acmilan) August 30, 2021
وأشار ميلان إلى أن تيموي باكايوكو ولد في باريس في الـ17 من أغسطس 1994، وبدأ مسيرته الاحترافية في رين الفرنسي.
ثم لعب مع موناكو، وتشيلسي، ونابولي قبل أن يعود إلى ميلان، حيث دافع عن ألوانه خلال الموسم 2018-2019.
المصدر: وكالات
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