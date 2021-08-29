الاتحاد المصري يعاقب شيكابالا بالإيقاف لفترة طويلة

أعلنت إدارة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم، قراراتها عن مباريات الجولة الأخيرة لمسابقة الدوري الممتاز.

وأكدت لجنة المسابقات إيقاف محمود عبد الرازق شيكابالا، لاعب الزمالك 8 أشهر وتغريمه 500 ألف جنيه "لتكرار إثارة الجماهير وسب الاتحاد وعدم احترام مراسم التتويج والتجاوز اللفظي والاحتكاك بمسؤولي النظام والاتحاد بعد مباراة الزمالك والبنك الأهلي".

بينما جاءت قرارات بقية مباريات الجولة الأخيرة للدوري كالتالي:

-غرامة مالية على نادي طلائع الجيش 20 ألف جنيه لتأخر الفريق في النزول لأرض الملعب في مباراته مع المصري.

-إيقاف أسامة عزب ومصطفى شبيطة لاعبا مصر للمقاصة مباراة واحدة لحصول كل منهما على الإنذار الثالث.

- إيقاف علي جبر لاعب بيراميدز مباراة واحدة لحصوله على الإنذار الثالث.

-إيقاف فتحي مبروك عبد العزيز لاعب غزل المحلة للطرد لمنع فرصة هدف في مباراة فريقه أمام المقاولون.

- غرامة مالية 100 ألف جنيه على نادي الزمالك للهتاف الجماعي والسباب ضد عناصر اللعبة أثناء وبعد مباراته أمام البنك الأهلي.

- غرامة مالية 100 ألف جنيه على نادي الزمالك لنزول أعداد زائدة أثناء الشوط الثاني من المباراة نفسها مما أدى إلى توقفها 3 دقائق.

-إيقاف أحمد أبو الفتوح لاعب الزمالك مباراة لحصوله على الإنذار الثالث في المباراة نفسها.

-إيقاف حازم امام لاعب الزمالك 4 مباريات وغرامة 100 ألف جنيه للسلوك غير الرياضي.

المصدر: الاتحاد المصري لكرة القدم