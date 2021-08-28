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مصادر: طارئ جديد سلبي لريال مدريد.. مبابي سيبقى بباريس !

الرياضة

مصادر: طارئ جديد سلبي لريال مدريد.. مبابي سيبقى بباريس !
Reuters
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تقاطعت معظم الأخبار القادمة من مدريد برفض النادي الباريسي لعرض الريال الثاني، وهو ما تسبب حسب المصادر بتراجع في اندفاع فلورنتينو بيريز لحسم الصفقة قبل نهاية سوق الانتقالات.

وقالت مصادر حصل عليها الصحفي الرياضي كافه سولهيكول إن النادي الملكي بات يفكر بالانتظار لغاية شهر يناير المقبل وسوق الانتقالات الشتوية لحسم الصفقة.

وعلى الرغم من عدم الرد الرسمي لباريس على عرض الريال بـ170 مليون يورو لكن المؤشرات والتسريبات تتجه نحو الرفض.

وذكرت المصادر أن النادي الباريسي يتعامل ببرود مع عرض الريال الجديد بينما لا يستطيع الريال دفع أي مبلغ إضافي.

وقالت مصادر إن رغبة الفرنسي ربما تضغط باتجاه الخروج والتهديد بعدم التجديد وربما خسارته مجانا أو بمبلغ أقل في المستقبل ولكن هذا مستبعد الآن.

المصدر: وكالات

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