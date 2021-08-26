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رونالدو يحزم حقائبه

الرياضة

رونالدو يحزم حقائبه
Reuters /Massimo Pinca
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أفادت شبكة "سكاي سبورت إيطاليا" يوم الخميس، بأن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، قام بإفراغ خزانته في غرفة ملابس فريق يوفنتوس، في خطوة عملية يؤكد بها رحيله عن "السيدة العجوز".

وذكرت صحيفة "أس" الإسبانية، في وقت سابق، أن رونالدو اتفق على تفاصيل عقده الشخصي مع مانشستر سيتي، وسينضم لحامل لقب الدوري الإنجليزي الممتاز لمدة عامين، وسيحصل على نحو 15 مليون يورو سنويا.

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وتشير التقارير إلى سفر البرتغال خورخي مينديز وكيل رونالدو، إلى مدينة مانشستر، لإقناع مسؤولي السيتي بتلبية طلبات إدارة يوفنتوس، والتوصل لاتفاق معهم من أجل إنجاز الصفقة.

من جانبه، أكد الصحفي الشهير جيانلوكا دي مارزيو، على إبلاغ رونالدو لإدارة يوفنتوس، بعدم رغبته في اللعب مجددا بقميص "البيانكونيري"، نظرا لحصوله على عرض من مانشستر سيتي.

ويطلب يوفنتوس، الحصول على مبلغ يتراوح بين 25 و30 مليون يورو نظير التخلي عن هداف الدوري الإيطالي في الموسم المنصرم، لكن المان سيتي يرغب في ضم اللاعب مجانا. 

المصدر: وكالات

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