بيكيه يتحكم بمشاهدة مباريات ميسي

كشف تقرير صحفي إسباني، اليوم الأربعاء، أن الشركة المملوكة لجيرارد بيكيه، مدافع فريق برشلونة، اشترت حقوق بث مباريات الدوري الفرنسي لكرة القدم، حتى عام 2024.

ويتيح هذا الأمر الفرصة لجماهير برشلونة لمشاهدة نجمها السابق ليونيل ميسي وهو يلعب بقميص باريس سان جيرمان.

وبحسب صحيفة "سبورت" الكتالونية، فإن شركة "كوزموس" المملوكة لبيكيه، ترغب في الاستفادة من تأثير ميسي على كرة القدم الفرنسية، بين الجماهير الإسبانية.

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وانضمت الشركة القابضة التي يرأسها بيكيه إلى شركة "Enjoy Television"، للحصول على حقوق البث التلفزيوني للدوري الفرنسي، بدرجتيه الأولى والثانية في إسبانيا للمواسم الثلاثة المقبلة.

ولم يتم الإعلان عن الشروط المالية للصفقة، على الرغم من أن العقد السابق الذي تملكه محطة "موفيستار"، لم يتجاوز 2.5 مليون يورو سنويا.

وتقوم المجموعة بوضع اللمسات الأخيرة على مفاوضات الترخيص الفرعي، إذ أن الهدف هو أن تكون هناك قناة تلفزيونية مسؤولة عن البث، وبعبارة أخرى ستتحمل كوزموس و"Enjoy Television" في البداية مخاطر الاستثمار، حتى يعثروا على مشغل سمعي بصري لبث المباريات.

المصدر: وكالات