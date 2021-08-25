إلغاء المؤتمر الصحفي لمدرب منتخب المغرب

أعلنت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، اليوم الأربعاء، إلغاء المؤتمر الصحفي، الذي كان سيعقده مدرب المنتخب، وحيد خليلوزيتش، للكشف عن لائحة اللاعبين لمواجهتي السودان وغينيا.

وألغت الجامعة المؤتمر الصحفي، الذي كان مقررا صباح غد الخميس، بسبب إصابة البوسني خليلوزيتش (69 عاما) بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، إذ سيتم الاكتفاء بتقديم قائمة اللاعبين عبر الموقع الرسمي للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم.

وقالت الجامعة المغربية في بيان عبر الموقع الرسمي ما يلي: "نظرا لكون السيد وحيد حاليلوزيتش في فترة نقاهة بعد إصابته قبل أيام بفيروس كورونا المستجد، أوصى الطاقم الطبي بإلغاء الندوة الصحفية التي جرت العادة بتنظيمها لتقديم اللائحة. هذا وستعمل الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، على نشر اللائحة النهائية يوم غد الخميس، ابتداء من الساعة الحادية عشرة صباحا على الموقع الرسمي للجامعة، وكذلك عبر صفحاتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي".

وسيخوض منتخب المغرب مباراتين ضد كل من منتخبي السودان وغينيا، في الثاني والسادس من شهر سبتمبر المقبل، على الترتيب، وذلك ضمن منافسات الجولتين الأولى والثانية للتصفيات الإفريقية المؤهلة إلى نهائيات بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022 في قطر.

المصدر: "hespress"